Kahramanmaraş’ta Kızılay’ın YKS’ye hazırladığı öğrenciler hedeflerine ulaştı!

Kızılay’ın Tercih Şenliği’nde buluşan öğrencilerden YKS 199’uncusu Rabia Zehra Doğan, “Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü istiyorum. Bu süreçte çok emek verdik, elimizden geleni yaptık. Bu emek sürecinde de Türk Kızılay yanımızda oldu” dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan depremzede öğrenciler, yıl boyunca Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi bünyesinde bir eğitim maratonuna katıldı. Kızılay’ın yürüttüğü özel eğitim programı kapsamında birebir özel dersler, etüdler ve deneme sınavlarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan yaklaşık 80 öğrenciden 10’u Türkiye sıralamasında ilk 10 bine girmeyi başardı, öğrencilerin yarısı ise hukuk, mühendislik, öğretmenlik, eczacılık dahil hedeflediği bölümlere girebilecek puanı elde etti. Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben Kızılay’ın düzenlediği Tercih Şenliği’nde bir araya gelen depremzede öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru bölümleri seçmek üzere uzman rehber öğretmenlerden destek aldı.

“Kızılay olarak arkalarında durmaya devam edeceğiz”

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede öğrencilerin en büyük ihtiyacının eğitim desteği olduğuna değinerek “Eğitime aşırı şekilde destek verip öğrencilerimizin başarılı olması için yeri geldi gece saat 2’lere 3’lere kadar ders verdik. İnşallah Türkiye genelinde güzel yerlere gidecekler. Bundan da çok gurur duyuyoruz. MÜSİAD Başkanımızın vermiş olduğu bir söz var bize. Başarılı öğrencilerimizin eğitim boyunca burslarını karşılayacak. Yani eğitim başladığında herhangi bir sıkıntı çekmeyecekler. Bu konuda da Kızılay olarak arkalarında duracağız” dedi.