Kahramanmaraş’ta Kodlama Okulu Projesi Başlıyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi işbirliği ile Kodlama Okulu Projesi uygulamaya girdi.

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi tarafından yürütülecek proje, Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi öğrencilerine hafta sonlarında verilecek temel kodlama eğitimini kapsıyor.

Üç farklı seviyede gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında 1. ve 2. seviyelerde 32’şer saatlik, 3. seviyede ise 40 saatlik uzaktan bağlantı ile 2020-2021 dönemi boyunca yapılacak eğitimle gençlerin animasyon ve bilgisayar oyunlarını tasarlayabilecek seviyeye ulaşmaları hedefleniyor.

Proje ile çeşitli robotlar ve elektronik sistemler tasarlanabilecek. Drone, otomasyon sistemleri, akıllı sistemler, uzaktan kumandalı araçlar, giyilebilir teknoloji gibi projeler yapılabilecek.

KMTSO Fuayesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Milletvekili M. Cihat Sezal, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can video konferans yöntemiyle katılırken KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Müdürü İsmail Demir salonda hazır bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu geleceğin teknolojilerine ayak uydurabilmenin önemine dikkat çekerek, bu tür çalışmaların hayati bir değere sahip olduğunu belirtti.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Hepimizin önemsediği bu eğitim 3 kurdan oluşmaktadır. Bu kurun üçüncüsü dünyadaki sayılı okullarda ders olarak okutulmaktadır. Böyle bir kursun artık yenidünya düzenin konuşulduğu ve uygulandığı bir zamanda bugün imza törenini yaptık. Bizlere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, “Bugün TOBB olarak, Kahramanmaraş’ta yeni bir hayırlı işe imza atıyoruz. Burada yapmış olduğumuz TOBB Fen Lisesi kapsamında, Kodlama okulunu faaliyetini geçiriyoruz” dedi.

Zamanın ruhuna uygun hareket ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Zira dijital çağdayız. Makinaların, makinalarla konuşmaya başladığı bir dönemdeyiz. Yapay zekanın insan zekasıyla yarıştığını görüyoruz. Hatta makinaların, doğrudan insanlarla konuşmaya başladığı günleri yaşıyoruz. Makinalarla konuşmak için de kodlama bilmek, aklımızdakini makina diline çevirmek gerekiyor. Yani eskiden İngilizce bilmek nasıl avantaj sağlıyorsa, bugünün dünyasında da kodlama bilen öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ın bu vizyona sahip olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Biz çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, Allah’ın izniyle, bizim önümüzde kimse duramaz” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, “Bu proje ile inanıyorum ki öğrencilerimiz temel kodlama ve yazılım metotlarını öğrenerek geleceğe ve yeni nesil teknolojiye daha hazır hale geleceklerdir. Bu projede emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum. Bu projenin eğitim camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, yaptığı konuşmada “Göreve geldiğimiz günden bu yana girişimciliği geliştirmek için çalıştık. Bu konuda girişimcilik konusu bizim en büyük motivasyonumuz oldu. TOBB Kahramanmaraş Fen Lisesi çok uzun bir zaman önce kurulmadı ama bu kısa sürede çok hızlı bir şekilde zirveye tırmandı ve Kahramanmaraş’ın en başarılı okulu olmayı başardı. Başarılı öğrenci arkadaşlarımızın yapamayacakları hiçbir şey yok. Ne sunsak onu yapabileceklerine eminiz ve biliyoruz. Biz bu projeye ayrıntılı bir şekilde çalıştık ve uzun uğraşlar verdik. Yazılım ve kodlama konusu uzun bir konu. Bu proje sonunda altyapımızı hazırladık, projemizi sunduk. Gelecek burada ve bizim bunlara ihtiyacımız var. Şu ana kadar bu projeye katılım sağlayan 60’ın üzerinde öğrenci var. Bu sayı da bizim için tatmin edici bir rakam” diye konuştu.

Programa Zoom programı üzerinden Ankara’dan katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “İyi eğitilmiş yeni neslin gelecekte hem Kahramanmaraş’ın şekillenmesinde hem de Türkiye’nin hak ettiği yerde olmasına katkı sağlayacaktır ve bu eğitimin ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. En büyük önemi eğitime vermemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu noktada genç girişimcilerin bunu düşünmesi ve ülkemizi bu yönde sevk etmesi bizim için gururlandırıcı bir durum. Ben yeni nesil gençlerden çok umutluyum ve iyi eğitimliler. İnsanlar dijital dönüşümle ilgili ve kodlama ile ilgili çok ciddi bir çalışma içerisinde. Geleceğin şekillenmesi için dijital kodlamanın artık insanların hayatına gireceğini görüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de gençlerin daha sağlıklı ve donanımlı olmaları konusunda gayret gösterdiklerini vurgulayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise, şöyle konuştu: “Hep beraber gençlerimizin ve insanlarımızın sağlıklı, eğitimli ve donanımlı olması için gayret ediyoruz. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. ‘Bilgili olan her zaman güçlüdür’ sözü her zaman yerini bulmuştur. Bugünkü dünyada da bilgili olma konusu kendini göstermektedir. Eğitimin fiziki imkanları kadar niteliği de önemli. Fiziki olarak 2003’ten bu yana Kahramanmaraş’ta 601 okulumuzu yaptık ve donattık. Eğer bugün Türkiye, eski Türkiye değilse, Kahramanmaraş eski Kahramanmaraş değilse bu gelişmelerin özünde ve temelinde eğitimimiz var. Dolayısı ile amacımız eğitimimizi daha ileri seviyelere götürmek.”

Kahramanmaraş’ta eğitim alanında gerçekleştirdikleri projelerle gençlerin Türkiye’nin geleceğini şekillendirdiklerini ifade eden Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, şunları dile getirdi: “Kahramanmaraş’ta eğitim kalitemizi en ileri noktaya çıkarmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu çerçevede hem akademik başarıyı arttırmak hem de öğrencilerimizin çağı gereği olan donanıma sahip olabilmeleri için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu hususta Kahramanmaraş’ta bütün kurumların desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz. İlimiz ve öğrencilerimiz için büyük katkı sağlayacak bir projenin protokolünü imzalayacağız. Kodlama eğitimi çocuklarımızın algoritmik düşünme, problem çözme ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilmesi açısından oldukça önemlidir. Amacımız çocuklara sadece bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi ve becerileri kazandırmak değil, aynı zamanda 21’nci yüzyılın dünyasında kabul görülen her bireyin edinmesi gereken bilişimsel düşünme eğilimini de eğitimin bir parçası haline getirmektir.”