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Kahramanmaraş’ta “Korkma! İstiklal ilham verir” bilgi yarışmaları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçen “Korkma! İstiklal İlham Verir” projesi kapsamında 24 – 31 Ocak tarihleri arasında çevrimiçi ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek.

Kahramanmaraş’ta “Korkma! İstiklal ilham verir” bilgi yarışmaları başlıyor

Kahramanmaraş’ta “Korkma! İstiklal ilham verir” bilgi yarışmaları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçen “Korkma! İstiklal İlham Verir” projesi kapsamında 24 – 31 Ocak tarihleri arasında çevrimiçi ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek.

21 Ocak 2022 Cuma 12:42
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Korkma! İstiklal İlham Verir” projesi eğlence ve bilgi dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Milli Mücadele ve Maraş harbinin farklı yaş gruplarına anlatılması ve 12 Şubat tarihinin ölümsüzleştirilmesi maksadıyla düzenlenen projede, çevrimiçi ve ödüllü bilgi yarışmaları gerçekleştirilecek. 24 – 31 Ocak tarihleri arasındaki yarışmalar İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek.

Yarışmalar Kahoot! Uygulamasında

Çevrimiçi düzenlenecek yarışmalar, her ilçe için ayrı ayrı yapılacak. Zoom üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerle katılım sağlanabilen yarışmalarda, her kategoride dereceye giren öğrencilerle Kahramanmaraş Milli Mücadele Gezisi düzenlenecek. Çevrimiçi düzenlenecek yarışmalara ilişkin kullanıcı adı ve şifrelere Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından erişilebilirken, detaylı bilgi ise http://kmarasarge.meb.gov.tr/www/korkma-istiklal-ilham-verir-projemiz-basladi/icerik/497 adresinde yer alıyor.

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