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Kahramanmaraş’ta ‘Koruyucu Aile Günü’ Kutlandı

Kahramanmaraş’ta ’30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş’ta ‘Koruyucu Aile Günü’ Kutlandı

Kahramanmaraş’ta ‘Koruyucu Aile Günü’ Kutlandı

Kahramanmaraş’ta ’30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Haziran 2022 Perşembe 14:14
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Kent merkezinden Atatürk Meydanı’na yürüyüşle başlayan etkinlik, burada Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un günün anlamına ilişkin açıklamasıyla devam etti.

Açıklamasında; koruyucu ailelerin toplam hayatındaki öneminden bahseden Vali Coşkun, koruyucu ailelerin artık rehberlik görevini de üstlendiğini söyledi.

Vali Coşkun’un açıklamasının ardından buradaki etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinliği, bugün saat 16.00'da Atatürk Parkı'nda Koruyucu Aile Şenliğiyle devam edecek.

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