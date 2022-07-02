Kahramanmaraş’ta koruyucu aile şenliği renkli anlara sahne oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında anlamlı bir etkinliği daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Koruyucu Aile Derneği iş birliğiyle Koruyucu Aile Şenliği gerçekleştirildi.

KAFUM Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, STK temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar yer aldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda çocuklar çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Etkinlik alanında gerçekleştirilen mini konserde sanatçılar performanslarıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Koruyucu aileler, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Koruyucu Aile Kavramı Bu Özel Günle Taçlandırıldı

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, “30 Haziran tarihi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildi. Koruyucu aile kavramının özel bir günle taçlandırılması gerçekten çok güzel ve anlamlı bir proje. Çocuklarımızın sıcak bir aile ortamında büyümesi bizlerin en önemli önceliklerinden birisidir. Bu nedenle koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılması gerçekten çok önemli. Temennimiz her çocuğun aile sevgisine kavuşup, huzurlu, güvenli bir ortamda yetiştiği koruyucu aile sisteminin hassasiyetle devam ettirilmesidir. Böylesine manevi bir sorumluluk üstlenen tüm koruyucu ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Her Zaman Yanlarındayız

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, “Koruyucu Aile Günü’nün gerçekten kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ailenin, anne ve babanın, sevginin ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Yavrularımıza kol kanat geren koruyucu ailelerimize ne kadar teşekkür etsek az. Kahramanmaraş’ımızda 250 civarında koruyucu aile bulunuyor. Koruyucu ailelerimiz evlatlarımızı aile ortamında, anne baba sevgisi ve şefkatiyle yetiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de paydaş kurumlarımızla birlikte her zaman koruyucu ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Aile Kavramını Koruyarak Geleceğe Taşımamız Gerekiyor

Koruyucu ailenin önemini vurgulayan Vali Ömer Faruk Coşkun, “30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında ailelerimizle ve çocuklarımızla bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Koruyucu Aile Derneği iş birliğiyle hazırlanan, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için bir araya geldiğimiz bu etkinliği son derece önemli buluyorum. Birbirine karşı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle davranan, çevresine karşı bir iyilik alacağı oluşturan aileyi yaşatarak geleceğe taşımamız gerekiyor. Koruma altına alınan çocuklarımızın aile ortamında, aile sıcaklığı ile yetiştirilip bakımının sağlanmasını amaçlayan koruyucu aile hizmetinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve bu hizmet sürecinin toplumda farkındalığını artırmak çok önemli” dedi.

Koruyucu Ailelerimize Teşekkür Ediyorum

Vali Ömer Faruk Coşkun konuşmasını, “Çocuklarımızın sağlıklı gelişmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Ailenin bu görevleri yerine getiremediği durumlarda korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Bu doğrultuda da çocuklarımız ile birebir ilgilenen, onları koruyan, sevgi ve destekle gözetimlerini sağlayan koruyucu ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Koruyucu aile modelinin topluma anlatılması, bilinçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hepimizin görevi olmalıdır. Koruyucu ailelerimizin açmış olduğu örnek yolu, sevgi hareketini tüm vatandaşlarımızın desteği ve sorumluluğuyla büyüterek devam ettireceğimize inancım tam. Bütün çocuklarımızın güven içinde mutlu bir şekilde yaşayabileceği ailelere kavuşmaları ümidi ve gayretiyle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü kutluyor, koruyucu ailelerimize ve çocuklarımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum” cümleleriyle noktaladı.