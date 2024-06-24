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Kahramanmaraş’ta Kuddusi Baba bulvarı 14 temmuz’a kadar kısmi trafiğe kapatılacak!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta Kuddusi Baba Bulvarı’nın 25 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında kısmi olarak trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta Kuddusi Baba bulvarı 14 temmuz’a kadar kısmi trafiğe kapatılacak!

Kahramanmaraş’ta Kuddusi Baba bulvarı 14 temmuz’a kadar kısmi trafiğe kapatılacak!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta Kuddusi Baba Bulvarı’nın 25 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında kısmi olarak trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

24 Haziran 2024 Pazartesi 16:20

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde gerçekleştirilecek zemin iyileştirme ve çevre düzenlemeleri dolayısıyla Kuddusi Baba Bulvarı’nın 25 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında kısmi olarak trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Kuddusi Baba Bulvarı 14 Temmuz’a Kadar Kısmi Trafiğe Kapatılacak!
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