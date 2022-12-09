Kahramanmaraş’ta Kültür Sanat Etkinliklerine Yoğun İlgi

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Kahramanmaraş Musıki Cemiyeti iş birliğiyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ile çok sayıda müziksever katılım sağladı. Şefliğini Bahaiddin Bilginer’in üstlendiği koro, dinleyicilerini Mavi Dünyam parçasıyla selamladı. Devamında koro üyeleri; Yalancı Yârim, Nasıl Geçti Habersiz, Senede Bir Gün, Şimdi Uzaklardasın, Bir Gönül Hikâyesi, Buruk Acı gibi Türk Sanat Müziği’nin nadide eserlerini müzikseverler için icra etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte dinleyiciler de hep bir ağızdan koroya eşlik etti. Renkli anlara sahne olan etkinlikte koro ve saz heyeti performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Kültür ve Sanatımızı Yaşatmalıyız

Programda tüm koroyu performansları için kutlayarak teşekkür belgesi takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkentinde hemşehrilerimizin kültür, sanat ve spor faaliyetlerimize göstermiş olduğu ilgi bizleri de son derece memnun ediyor. Farklı yaş gruplarımıza yönelik çeşitli etkinliklerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Şehirler sadece alt ve üstyapıdan, fiziki yatırımlardan ibaret değildir. Şehirlerimizde kültür, sanatın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması da son derece önemli. İnşallah etkinliklerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.