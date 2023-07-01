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Kahramanmaraş’ta kurban temizliği!

Büyükşehir Belediyesi, hayvan satış noktaları ve kesim yerlerine rastgele atılan evsel, organik ve hayvansal atıkları toplayarak atık bertaraf tesisine sevk ediyor.

Kahramanmaraş’ta kurban temizliği!

Kahramanmaraş’ta kurban temizliği!

Büyükşehir Belediyesi, hayvan satış noktaları ve kesim yerlerine rastgele atılan evsel, organik ve hayvansal atıkları toplayarak atık bertaraf tesisine sevk ediyor.

01 Temmuz 2023 Cumartesi 22:12

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Daha temiz bir Kahramanmaraş için şehir genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarı ve kesim alanlarında başlattığı temizlik uygulamalarına da hummalı bir şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı sürecince teyakkuzda olan ekipler, canlı hayvan alım – satım faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlara ve kesim tesislerinin etrafına rastgele atılan evsel, organik ve hayvansal atıkları toplayarak atık bertaraf tesisine sevk ediyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, çevre ve görüntü kirliğine neden olan ayrıca halk sağlığı açısından da sorun teşkil eden atıklar bertaraf ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevreye rastgele atılan atıklar dolayısıyla halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik ve ilaçlama çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Kurban Temizliği!
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