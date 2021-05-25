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Kahramanmaraş’ta kurbanlık fiyatları belli oldu, yüzde 25 zam

Kahramanmaraş’ta, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu.

Kahramanmaraş’ta kurbanlık fiyatları belli oldu, yüzde 25 zam

Kahramanmaraş’ta kurbanlık fiyatları belli oldu, yüzde 25 zam

Kahramanmaraş’ta, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu.

25 Mayıs 2021 Salı 17:43
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Kahramanmaraş’ta 2021 yılı kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 25 arttı.

Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince belirlenen tavsiye fiyatına göre, Düve 29, İnek 26, Tosun 30, Toklu 32 ve İğdiş hayvanın canlı kilogram fiyatı 30 TL olarak belirlendi.

Yeni tavsiye fiyatıyla ilgili konuşan Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, “2021 yılı hayvancılık açısından son derece zor geçmektedir. Yem fiyatları ortalama yüzde 90 arttı. Ama halklımızın pandemi nedeniyle ekonomik zorluk çekmesi nedeniyle elimizden geldiği kadar kurban fiyatlarının artmasından yana değiliz. Ancak üreticide zor durumda. Bu nedenle geçen yıla oranla yüzde 20-30 oranında bir artış yaparak fiyat belirledik. Bu fiyatlar tavsiye amaçlı belirlenmiştir. 2021 yılı tüm halkımız için hayırlı olur.” dedi.

Son Güncelleme: 25.05.2021 17:45
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