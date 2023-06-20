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Kahramanmaraş’ta kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ilçede belirlenen 2 noktada satış, 3 noktada ise kesim yapılabileceği duyuruldu. Açıklamada, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşmaması adına vatandaşları uyararak kurbanlarını belirlenen kesim ve satış noktalarında kesmeleri gerektiği vurgusunu yapıldı.

Kahramanmaraş’ta kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu

Kahramanmaraş’ta kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ilçede belirlenen 2 noktada satış, 3 noktada ise kesim yapılabileceği duyuruldu. Açıklamada, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşmaması adına vatandaşları uyararak kurbanlarını belirlenen kesim ve satış noktalarında kesmeleri gerektiği vurgusunu yapıldı.

20 Haziran 2023 Salı 17:11

Onikişubat Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre ile insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla çalışmalarınıkoordineli bir şekilde bu yıl da sürdürecek. Belediye ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde kurban satışı ve kesiminin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda belediyeden yapılan yazılı açıklamada kurban kesimi ve satışı için 5 nokta belirlendi. Bu noktalardan 2’sinde satış, 3’ünde ise kurban kesimi yapılabilecek.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“İlçemizde 2023 yılı kurban satış ve kesim yerleri için Onikişubat İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından canlı kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri belirlenmiştir. Komisyonca belirlenen yerler;

KURBAN SATIŞ YERLERİ:

1- Gayberli Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi üzeri Eski Canlı Hayvan pazarı yeri (Kayseri yolu Wolsvogen Bayii alt kısmında)

Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası (Malikejder Mah. Kumaşır Sokak No: 126)

KURBAN KESİM YERLERİ:

1- Onikişubat Mezbahanesi Önsen Mahallesi Önsen yolu üzerinde ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARŞ (Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut Randevu Telf: 0541 392 13 53 - 0530 262 38 28)

2- Efendioğlu Mezbahanesi; Hacımustafa Mahallesi Adana yolu altı Piserro fabrikası arkası (Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut Randevu Telf: 0530 737 87 46 - 0541 611 69 31,)

3- Dulkadiroğlu Et Kombinesi; Gayberli Mah. 39. Sok. No: 12 ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ (Büyükbaş ve Küçükbaş Kesimi mevcut Randevu Telf: 0536 280 49 21)

KAÇAN KURBANLIKLARIN YAKALANMASI VE DİĞER ŞİKÂYETLERİNİZ İÇİN:

Alo Zabıta: 153

Alo Polis: 155”

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Kahramanmaraş’ta Kurbanlık Satış Ve Kesim Yerleri Belli Oldu
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