Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!

Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) bünyesinde oluşturduğu Ahşap Oymacılığı ve Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı kurslarında yeni dönem kayıtları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde duyurular bölümünden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 3 Temmuz Pazartesi. 18 yaş ve üzeri vatandaşların başvuru yapabileceği kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı ve Ahşap Oymacılığı kursları ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.