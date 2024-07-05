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Kahramanmaraş’ta kuzey çevre yolu bağlantısı yenilendi!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi’nde Kuzey Çevre Yolu’na bağlantı sağlayan arterde deforme olduğu için ulaşımda sorun teşkil eden kısmı sıcak asfaltla tamir etti.

Kahramanmaraş’ta kuzey çevre yolu bağlantısı yenilendi!

Kahramanmaraş’ta kuzey çevre yolu bağlantısı yenilendi!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi’nde Kuzey Çevre Yolu’na bağlantı sağlayan arterde deforme olduğu için ulaşımda sorun teşkil eden kısmı sıcak asfaltla tamir etti.

05 Temmuz 2024 Cuma 13:30

Şehrin ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sunmak için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Dulkadiroğlu’nda çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de Bayazıtlı Mahallesi’nde Kuzey Çevre Yolu bağlantısı oldu.

Ağır tonajlı araçların yoğun geçişi dolayısıyla deforme olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen kısım Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sıcak asfaltla tamir edildi. Yenilenerek hizmete sunulan kısımla birlikte bağlantı yolunun konfor ve güvenliği artırılırken sürücüler de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ulaşım standardının artırılması noktasında çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Kuzey çevre Yolu Bağlantısı Yenilendi!
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