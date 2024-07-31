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Kahramanmaraş’ta kuzey ilçelere asfalt yatırımı

Büyükşehir Belediyesi, kuzey ilçelerde gerçekleştirilecek yol yenileme çalışmaları için ihaleye çıktı.

Kahramanmaraş’ta kuzey ilçelere asfalt yatırımı

Kahramanmaraş’ta kuzey ilçelere asfalt yatırımı

Büyükşehir Belediyesi, kuzey ilçelerde gerçekleştirilecek yol yenileme çalışmaları için ihaleye çıktı.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:47

İhale kapsamında kuzey ilçelerde yollar yaklaşık 62 Milyon TL’lik maliyetle ve toplam 30 bin ton asfaltla tamir edilecek.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kuzey ilçelerde gerçekleştirilecek asfalt tamiri uygulamaları için ihaleye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda EKAP üzerinden çevrimiçi yapılan ihaleye toplam 19 istekli katıldı. İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Yaklaşık maliyeti 62 Milyon TL olan ihale kapsamında kuzey ilçelerde arterler 30 bin ton asfalt ile tamir edilecek.

Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale aşamasının tamamlanmasının ardından kuzey ilçelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başlanacak. Yapılan açıklamada, canlı olarak yayınlanan ihalelerin tamamına Büyükşehir Belediyesinin Youtube kanalından ulaşılabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Kuzey Ilçelere Asfalt Yatırımı
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