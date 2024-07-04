Kahramanmaraş’ta kuzey ilçeleri asfalt ihalesi yapıldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda ihale ve meclis toplantılarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda “Kuzey İlçeleri Asfalt Yama Yapım İşi” için yapılan ihale de Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda EKAP üzerinden çevrimiçi yapılan ihaleye toplam 36 istekli katıldı. Yaklaşık maliyeti 89 Milyon TL olan ihale kapsamında kuzey ilçelerinde arterler toplam 25 bin ton sıcak asfaltla tamir edilecek. Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale aşamasının tamamlanmasının ardından kuzey ilçelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başlanacak. Yapılan açıklamada, canlı olarak yayınlanan ihalelerin tamamına Büyükşehir Belediyesinin Youtube kanalından ulaşılabileceği belirtildi.