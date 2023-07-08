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Kahramanmaraş’ta Kuzey Park Çarşı’da iş yerleri hak sahiplerini buldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Kuzey Park Geçici Çarşı’da hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi. Başkan Güngör, “Şu ana kadar şehir merkezimizde planlanan 2 bin 436 geçici iş yerinin 2 bin 246 tanesi tamamlandı. Şehir genelinde ise planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 615 adedi teslim edildi. Hedefimizi gerçekleştirme oranımız yüzde 89” dedi.

Kahramanmaraş’ta Kuzey Park Çarşı’da iş yerleri hak sahiplerini buldu

Kahramanmaraş’ta Kuzey Park Çarşı’da iş yerleri hak sahiplerini buldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Kuzey Park Geçici Çarşı’da hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi. Başkan Güngör, “Şu ana kadar şehir merkezimizde planlanan 2 bin 436 geçici iş yerinin 2 bin 246 tanesi tamamlandı. Şehir genelinde ise planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 615 adedi teslim edildi. Hedefimizi gerçekleştirme oranımız yüzde 89” dedi.

08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:07

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde inşa edilen Kuzey Park Geçici Esnaf Çarşısı’nın kura çekim töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün katılımıyla Kuzey Park Geçici Çarşı’da gerçekleştirilen kura çekimiyle toplamda 20 geçici iş yeri esnaflara teslim edildi. Kura çekimi programında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bu zorlu süreçte hamdolsun devletimiz ve milletimizin iş birliğiyle üst düzey bir koordinasyonla her alanda ciddi bir normalleşme süreci geçiriyoruz. Depremde iş yerleri yıkılan veya hasar alan esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi için AFAD ve kardeş belediyelerimizin desteğiyle geçici çarşılar oluşturuyoruz. Şu ana kadar şehir merkezimizde planlanan 2 bin 436 geçici iş yerinin 2 bin 246 tanesi tamamlandı. Şehir genelinde ise planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 615 adedi teslim edildi. Hedefimizi gerçekleştirme oranımız yüzde 89. İhtiyaç oldukça uygun alanlarda geçici çarşılar oluşturmayı sürdürüyoruz. Bugün de Kuzey Park Geçici Çarşı’mızda 20 iş yerimizin kurasını çekerek esnafımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ın İlk İnteraktif Parkı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Milyon TL’lik yatırımla şehre kazandırılan Kuzey Park’a ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizde yeşil alanlarında fazlalığına ve ulaşılabilir olmasına dikkat ediyoruz. Onikişubat ilçemizde Kuzey Park’la beraber 3 tane 20’şer dönümlük park planlamıştık. Deprem nedeniyle bu süreçler biraz aksadı. Kuzey Park, Kahramanmaraş’ımızın ilk interaktif parkı olma özelliğine sahip. 1 kilometre yürüyüş yolu, 2 adet interaktif oyun grubu, 1 adet geleneksel oyun grubu ve zipline, engelli bisiklet parkuru ve kaykay pistine sahip. Yeşillendirme çalışmaları da devam ediyor. Kısa süre içerisinde yeşillendirme ve ışıklandırma uygulamalarını da tamamlayarak bu süreci nihayetlendireceğiz” diye konuştu.

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