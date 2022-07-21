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Kahramanmaraş’ta ‘Letişimesnözne’ sergisi sanatseverlerle buluştu
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Kahramanmaraş’ta ‘Letişimesnözne’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ali Koç’un kişisel eserlerinin yer aldığı ‘Letişimesnözne’ temalı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Toplamda 21 eserin yer aldığı sergi, 20 Ağustos Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

Kahramanmaraş’ta ‘Letişimesnözne’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Kahramanmaraş’ta ‘Letişimesnözne’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ali Koç’un kişisel eserlerinin yer aldığı ‘Letişimesnözne’ temalı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Toplamda 21 eserin yer aldığı sergi, 20 Ağustos Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

21 Temmuz 2022 Perşembe 10:32
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ali Koç’un eserlerinin yer aldığı ‘Letişimesnözne’ temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Toplamda 21 eserin yer aldığı sergisinin açılışında Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, STK temsilcileri ve sanatseverler yer aldı.

Tematik Sergileri Sanatseverlerle Buluşturuyoruz

Sergi açılışında konuşan Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde çeşitli tematik sergileri sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bugün de Ali Koç hocamızın eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu tür sergileri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güzel eserleri bizlerle buluşturan Ali Koç hocamıza ve sergi açılışımıza katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Benim İçin Gurur Vesilesi

Açılışı gerçekleştirilen serginin kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Dr. Ali Koç, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi benim için çok değerli. Çünkü daha önce yaptığım Maraş resimleri de bu müzede sergileniyor. Resimlerimin yer aldığı mekânda kişisel resim sergisi açmak benim için bir gurur vesilesi. Sergimizin teması olan ‘Letişimesnözne’ kavramından bahsetmek istiyorum. İletişimsizlik, nesne ve özne kavramlarını bünyesinde barındırıyor. Bu üç unsur arasındaki problemi metaforik ögelere yükleyerek tuvale aktardım. Eserlerimi oluştururken geometrik şekillere ve imgelere başvurdum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e, sergimizin açılışında emeği geçenlere ve açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Eserler, 20 Ağustos Cumartesi gününe kadar Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sergilenmeye devam edecek.

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Kahramanmaraş’ta ‘Letişimesnözne’ Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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