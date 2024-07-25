Kahramanmaraş’ta mahalleler tek tek yeni altyapıya kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından şehri tüm alanlarda olduğu gibi altyapı noktasında da daha ileriye taşımak için yatırımlarını artırarak sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sağlanan 10 Milyar TL’lik maddi destekle bir yandan yerleşim yerlerinin altyapı hatları yenilenirken bir yandan da şehre yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kazandırılıyor.

Bu kapsamda çalışma başlatılan adreslerden biri de Onikişubat ilçesinde bulunan Ahır Dağı Caddesi oldu. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla bölgeye 3 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı kazandırılıyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgenin altyapı sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; daha modern ve sağlıklı altyapı noktasında yatırımların artarak devam ettiği, yerleşim yerlerinin altyapı sorununun çözüme kavuşturulması için 11 ilçenin tamamında projelerin sürdüğü belirtildi.