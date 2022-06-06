Kahramanmaraş’ta ‘Mahzunu Şerif’ festivali için geri sayım başladı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞ-FED) Başkanı Uğur Yinaç’la birlikte Pınarbaşı’nda düzenlenecek festival hakkında açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Festivali 25 Temmuz 31 Temmuz arasında 7 gün sürecek şekilde hazırlıyoruz. Sosyal kültürel sportif birçok faaliyeti İnşallah yine icra edeceğiz. Ülkemizin çok kıymetli sanatçılarını Elbistan'da ağlamayı umuyoruz. Elbistan biliyorsunuz yurtdışında kendi nüfusun üzerinde bir nüfusu barındıran bir şehir. Dolayısıyla gurbetçi vatandaşlarımızın da şehrimize yoğun geldiği Temmuz ayı. Temmuz 20'den sonraki kısım birçok Avrupa ülkesinde de okullar tatil sonrası bir tarih olduğu için katılımcı sayıları çok güzel oluyor. Geçen yılki festivalimize 75 bin civarında katılımcı olmuştu. Her gün konserlere çok yoğun bir talep gördü. Haliyle yurtiçi ve yurtdışı derneklerimiz de bu konuda yine bir çalışıyoruz. Onların da taleplerini alıyoruz. Hangi sanatçıları şehirde görmek istersiniz diye. İnşallah yine Pınarbaşı'nda yapmayı düşünüyoruz. Biz Elbistan'da gençlerimize inşallah farklı bir yaz etkinliği havası yaşatmanın telaşındayız şu anda. geçen gün bir kardeşim şöyle bir şey söylemişti. Kendimi ilk defa Ege'de hissettim dedi. Belki sizler de şahit oldunuz. Buna üniversite kampüsünde sanki etkinliklerin yapıldığı bir alan gibi. Pınarbaşı'nın Hem böyle kültürel tarımsal ürünler sportif birtakım yarışmaların olduğu günler yaşadık. Bu sene bunu biraz daha geliştireceğiz. İnşallah dolayısıyla ben vatandaşlarımızı ve böğe insanını memleketimizde ağırlamanın mutluğunu yaşarız” dedi.

Gürbüz, açıklamasının devamında ise, “İlk konser Haluk beyle başlayacağız nasip olursa 25 Temmuz'da yaptığımız görüşmede onların programı uygundu. Hani olağanüstü bir durum olmazsa ertelemeyi düşünüyoruz. Nasip olursa 25 Temmuz'da başlayacağız. Geçen yıl festivalinizi gurbetçilerimizin adına yapmıştık. Bu seninki temamız da Mahsuni Şerif olacak. Mahsuni Şerif anısına düzenliyoruz. Onun için sanat camiasından da yoğun bir ilgi olacağını düşünüyorum. Ben hatta Haluk bey Mahsuni Şerif ile ilgili bir albüm çıkardı. Biliyorsunuz onun eserlerinden oluşan bir albüm. Her gelen sanatçımıza da bunu şart koşacağız. Mutlaka Mahsuni parçaları okumasını isteyeceğiz. Yani gelen rapçilerden de bunu istedik. Geçen yıl sağ olsun kırmadı. Cem Adrian Mahsuni Şerif'in parçalarından okumuştu. İnşallah ben Haluk beyinde de sürprizlerle geleceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.