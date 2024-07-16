Kahramanmaraş’ta Maksutlu ve Bertiz yeni yoluna kavuştu

Genişliği artırılan ve sathi asfaltla kaplanan grup yolunun ulaşım standardı artırıldı.

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için 11 ilçenin tamamında yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Maksutlu Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yeni güzergâhta çalışmalarını tamamladı.

Ahir Dağı’nı aşarak Maksutlu Mahallesi’ne ve devamında Bertiz bölgesine ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arter sathi asfaltla kaplandı.

Genişliği artırılan ve sathi asfaltla kaplanan grup yolunun ulaşım standardı artırıldı. Şehir merkezi ile Maksutlu Mahallesi arasındaki mesafeyi yarı yarıya kısaltan yeni güzergâhla bölgedeki birçok mahalleye ve devamında Bertiz bölgesine ulaşım kolaylığı sağlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sağlamak için şehir genelinde ulaşım yatırımlarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.