Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş’ta Maksutlu ve Bertiz yeni yoluna kavuştu

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile Maksutlu Mahallesi arasındaki ulaşımı yarı yarıya kısaltan yeni arterde sathi asfalt çalışmalarını tamamladı.

Kahramanmaraş’ta Maksutlu ve Bertiz yeni yoluna kavuştu

Kahramanmaraş’ta Maksutlu ve Bertiz yeni yoluna kavuştu

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile Maksutlu Mahallesi arasındaki ulaşımı yarı yarıya kısaltan yeni arterde sathi asfalt çalışmalarını tamamladı.

16 Temmuz 2024 Salı 14:01

Genişliği artırılan ve sathi asfaltla kaplanan grup yolunun ulaşım standardı artırıldı.

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için 11 ilçenin tamamında yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Maksutlu Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yeni güzergâhta çalışmalarını tamamladı.

Ahir Dağı’nı aşarak Maksutlu Mahallesi’ne ve devamında Bertiz bölgesine ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arter sathi asfaltla kaplandı.

Genişliği artırılan ve sathi asfaltla kaplanan grup yolunun ulaşım standardı artırıldı. Şehir merkezi ile Maksutlu Mahallesi arasındaki mesafeyi yarı yarıya kısaltan yeni güzergâhla bölgedeki birçok mahalleye ve devamında Bertiz bölgesine ulaşım kolaylığı sağlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sağlamak için şehir genelinde ulaşım yatırımlarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Maksutlu Ve Bertiz Yeni Yoluna Kavuştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yardımcıoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: Bir Usd Etmeyecek Adam Müsveddelerine Ders Olması Dileğiyle
Yardımcıoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: Bir Usd Etmeyecek Adam Müsveddelerine Ders Olması Dileğiyle
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 ağır 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 ağır 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz gazileri unutulmadı!
Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz gazileri unutulmadı!
Başkan Görgel: “Birlik hâkimiyettir, hâkimiyet milletindir”
Başkan Görgel: “Birlik hâkimiyettir, hâkimiyet milletindir”
Başkan Görgel: “Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yine hep bir aradayız”
Başkan Görgel: “Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yine hep bir aradayız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber