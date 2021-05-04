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Kahramanmaraş’ta marketlere yasak geldi

Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde bazı ürün satışlarına yasak getirdi.

Kahramanmaraş’ta marketlere yasak geldi

Kahramanmaraş’ta marketlere yasak geldi

Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde bazı ürün satışlarına yasak getirdi.

04 Mayıs 2021 Salı 11:38
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Valilikten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04 Mayıs 2021 günü saat 10.00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İçişleri Bakanlığımızın 04.05.2021 tarih ve 7873 sayılı genelgesi doğrultusunda, tam kapanma döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşan/oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek için, koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesine,

Bu çerçevede 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünlerinin (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilmesine,

Daha önce getirilen alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususlara ilişkin gerekli tebliğin ve kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.”

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