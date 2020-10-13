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Kahramanmaraş’ta mesai saatlerine düzenleme

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pandemi nedeniyle Kahramanmaraş’ta mesai saatlerinde düzenleme yaptı.

Kahramanmaraş’ta mesai saatlerine düzenleme

Kahramanmaraş’ta mesai saatlerine düzenleme

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pandemi nedeniyle Kahramanmaraş’ta mesai saatlerinde düzenleme yaptı.

13 Ekim 2020 Salı 18:42
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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 13 Ekim 2020 günü saat 17:00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda

1. İlimiz genelinde mesai saatlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- Sağlık ve Milli Eğitim personeli 08.00-17.00,

- Diğer kamu personeli 08.30-17.30,

- Belediye personeli 09.00-18.00,

2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar,

İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

7. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

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