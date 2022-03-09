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Kahramanmaraş’ta mesleki eğitim yaygınlaşıyor

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün “Mesleki Eğitim Protokolü” kapsamında KMESOB Bakırcılar Odası ile İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) İl Koordinatörlüğü arasında protokol imzalandı ve bu doğrultuda kurslar faaliyete geçirildi.

Kahramanmaraş’ta mesleki eğitim yaygınlaşıyor

Kahramanmaraş’ta mesleki eğitim yaygınlaşıyor

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün “Mesleki Eğitim Protokolü” kapsamında KMESOB Bakırcılar Odası ile İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) İl Koordinatörlüğü arasında protokol imzalandı ve bu doğrultuda kurslar faaliyete geçirildi.

09 Mart 2022 Çarşamba 17:36
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Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (KMESOB) arasında daha önce imzalanmış olan “Mesleki Eğitim Protokolü” kapsamında Bakırcılar Odası ile İMEP İl Koordinatörlüğü arasında protokol imzalandı. Bakırcılar Odası Başkanı Selamet Atlı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine İMEP İl Koordinatörü Gül Ayşe Yetmez ile KMESOB Danışmanı Mehmet Geçkil katıldı.

Protokol dahilinde KMESOB bünyesindeki odaların ara eleman ihtiyacının karşılanması amacı ile isteyen çırak öğrenci adaylarına Halk Eğitimi Merkezi e-Yaygın Kurs Modülleri ile oryantasyon eğitimleri verilecek. Diğer yandan kursların sonunda başarılı olan kursiyerlerin İMEP kanalı ile iş yeri eşleşmeleri yapılarak Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıtlarının yapılması sağlanacak.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Sandalyeciler Odası iş birliğinde “Ahşap Beşik Yapımı Kursu”, Berberler Odası iş birliğinde “ Temel Makyaj Yapımı Kursu” ve Bakırcılar Odası iş birliğinde ise “Tel Halat İmalat Elemanı Kursu” faaliyete geçirildi. Kurslara katılım sağlayan adaylardan başarılı olanlar arasından seçilen aday çırak öğrenciler, Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırdılar.

İMEP İl Koordinatörü Gül Ayşe Yetmez, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İMEP 12 ilde ve 36 Mesleki Eğitim Merkezi’nde uygulanan bir program olup, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Birliği Konfederasyonu (TESK) ortaklığında EDUSER ve EF tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı tarafından finanse edilen İMEP, iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve meslekî eğitim yoluyla ev sahibi toplulukların ve Suriyelilerin meslekî becerilerini destekleyerek sürdürülebilir geçim kaynaklarına ulaşmalarını ve kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bir meslek öğrenmenin en iyi yolunun iş başında eğitim olduğunu uzun yıllardır tecrübe ettiklerini belirten Gül Ayşe Yetmez, “Mesleki Eğitim Merkezlerine çırak öğrenci olarak kayıt ettiğimiz öğrencilerimiz, haftada bir gün okula gelip diğer çalışma günlerinde ise iş yerinde usta öğretici yanında meslek öğreniyor. İlk iki sene çırak, üçüncü sene kalfa ve son sene usta olarak ve lise diplomasının yanı sıra iş yeri açma ruhsatı ve ustalık belgesi ile mezun oluyor. Bu öğrencilerimize ayrıca genel sağlık sigortası yapılmasının yanında iş yeri tarafından asgarî ücretin üçte birinden az olmamak üzere maaş ödeniyor.” diye konuştu.

Bakırcılar Odası Başkanı Selamet Atlı ise esnafın ihtiyaç duyduğu çırak ve kalfaların hem iş yerlerinde verilen hizmet için hem de ahilik kültürü dâhilinde meslek erbapları yetiştirmek için çok önemli olduğunu kaydederek, “Esnafımızın ara eleman ihtiyacını karşılamak ve gelecekteki ustalarımızı yetiştirebilmek maksadı ile Bakırcılar Odamız bünyesinde açılacak kursumuz için Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’ne başvurduk. Kursumuzu başarı ile bitiren çırak adayı öğrencilerimiz, ustalık ve usta öğreticilik yeterlilik belgelerine sahip üye iş yerlerimize yerleştirilecektir.” diye konuştu.

Selamet Atlı son olarak şunları ifade etti: “Bizlere bu imkânları sağlayan KMESOB ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve bizimle özveri ile çalışan Dulkadiroğlu Halk Eğitimi Merkezi ve Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi idarecilerine teşekkürü bir borç biliriz.”

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Kahramanmaraş’ta Mesleki Eğitim Yaygınlaşıyor
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