Kahramanmaraş’ta mevlevî gösterisi!

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilen Fahrettin Dede’nin Acem AşîranÂyin-i Şerif ve Sema Töreni ile Kahramanmaraş’ta ilk defa bu şekilde bir mevlevîâyini tertip edildi.

Törene 66. Hükûmet Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, il protokol üyeleri, KSÜ Personel ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Program 66. Hükûmet Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin açılış konuşması ile başladı. Mevlânâ Celaleddin-i Rûmi Hazretlerinin milletimizin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Kirişçi, “Vuslatının 750. Yılında Hz. Mevlânâ’nın böylesine anlamlı bir programla, âyin-i şerifle yâd edilmesine vesile oldukları için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine teşekkür ediyorum.” dedi. Kirişçi konuşmasını geçtiğimiz günlerde bölücü terör örgütü PKK’nın saldırıları sonucu şehit düşen güvenlik güçlerimizeve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerine rahmet dileyerek tamamladı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da konuşmasında Hz. Mevlânâ’nın milletimizin hamurunu yoğuran önemli şahsiyetlerin başında geldiğini, bu şuurla 750. Vuslat Yılında tertip ettikleri programla Hz. Pîr’i yâd ettiklerini belirtti. Rektör Yasım “Programın düzenlenmesinde büyük katkıları olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı’ya, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu heyetine ve değerli katılımlarıyla bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli hemşehrilemize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından Fahreddin Dede’nin Acem AşîranÂyin-i Şerifi ve Sema Töreni icra edildi.

Katılımcıların büyük bir beğeniyle izlediği Âyin-i Şerif ve Sema Töreninin akabinde 66. Hükûmet Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer,Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgicive KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Bahri Güngördü’ye teşekkür belgesi ile Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatlarının nadide örneklerinden ceviz oyma sandık ve okuma rahlesi hediye edildi.

Tören protokol üyelerinin de katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.