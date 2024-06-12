Kahramanmaraş’ta minik yürekler Filistinli çocuklar için farkındalık oluşturdu

Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerini artırarak sürdüren, çocuklara yönelik hayata geçirdiği Çocuk Sanat Merkezi’nde ise miniklerin kişisel becerilerini geliştirmesine, yeni hobiler edinmesine ve sosyalleşmesine katkı sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir programa daha imza attı. Sıfır atık ve çevre sağlığına dikkat çekmek için Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi’nde Geri Dönüşüm Atölyesi düzenlendi. Etkinlikte geri dönüşümden faydalanarak minikler tarafından birbirinden değerli ürünler ortaya çıkarıldı. Ayrıca oluşturulan ürünler Filistin Bayrağı’nın renklerine boyanarak orada yaşanan zulme dikkat çekildi.

Kaya: “Yavrularımızı İnce Düşüncelerinden Dolayı Kutluyorum”

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık ve çevre sağlığına çok önem veriyoruz. Bunun için çeşitli farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Bugün de geleceğimizin teminatı yavrularımızla birlikte Çocuk Sanat Merkezi’nde güzel ve anlamlı bir atölye düzenledik. Çocuklarımız geri dönüşümden yaptığı ürünleri Filistin Bayrağı’nın renklerine boyayarak ayrıca oradaki zulme atıf yaptı. Yavrularımızın bu anlamlı fikri bizleri ayrıca gururlandırdı. Emekleri ve bu güzel düşünceleri için çocuklarımıza ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de daima gençlerimizin, hemşehrilerimizin yanındayız. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimiz artarak devam ediyor” diye konuştu.

“Geri Dönüşümün Önemini Öğrendik”

Geri Dönüşüm Atölyesi’ne katılan Eylül Korkmaz, “7. sınıf öğrencisiyim. KAÇSAM’ın bizlere çok büyük katkısı oldu. Geri dönüşümden yeni ürünler oluşturduk. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum. Bu güzel etkinlik için de Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi. Burak Saygılı ise, “9 yaşındayım. Burada arkadaşlarımızla oyun oynadık, eğlendik, yeni ürünler yaptık. Geri dönüşümün önemini öğrendik” diye konuştu.