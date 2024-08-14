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Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda, çocukların en çok sevdiği çizgi filmlerden Rafadan Tayfa sahneye taşındı. Çocuklar, sevilen çizgi film karakterlerinin maceralarını büyük bir ilgi ve keyifle takip etti.

Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu

Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda, çocukların en çok sevdiği çizgi filmlerden Rafadan Tayfa sahneye taşındı. Çocuklar, sevilen çizgi film karakterlerinin maceralarını büyük bir ilgi ve keyifle takip etti.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 5’inci gününde de çeşitli etkinlik ve gösterilerle devam etti. KAFUM Fuar Alanında düzenlenen organizasyonda tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler yer alırken çocuklar da unutulmuyor.

Etkinlik takvimi kapsamında, çocukların sevgilisi haline gelen çizgi filmlerden Rafadan Tayfa, sahneye taşındı. Fuarın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Rafadan Tayfa tiyatro gösterisi, özellikle çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Sevilen çizgi film karakterlerinin sahneye taşındığı gösteri, fuar alanını dolduran minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri boyunca kahkahalar ve alkışlarla dolu anlar yaşanırken, çocuklar ve aileleri eğlence dolu bir gün geçirdi.

Gösteride çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da dostluk, arkadaşlık ve iyilik gibi değerlere ilişkin çok önemli bilgiler edindi. Rafadan Tayfa’nın kahramanları, çocuklara doğru davranış modelleri sergileyerek, eğlenceli bir şekilde bu değerlerin önemini anlattı.Sadece çocukların değil, ailelerin de büyük bir keyifle izlediği tiyatro gösterisi, fuarın en kalabalık etkinliklerinden biri oldu. Aileler, çocuklarının neşesine ortak olurken, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa Ile Eğlenceye Doydu
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