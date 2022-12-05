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Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Büyükşehir Belediyesi, iyilik ve dürüstlüğün önemini konu alan ‘Sihirli Şapka’ adlı müzikli tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Büyükşehir Belediyesi, iyilik ve dürüstlüğün önemini konu alan ‘Sihirli Şapka’ adlı müzikli tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:28

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda faklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Sihirli Şapka’ adlı müzikli tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans olarak sahnelenen tiyatro gösterisine minikler yoğun ilgi gösterdi. Toplamda 500’ün üzerinde çocuğun büyük bir ilgiyle takip ettiği gösteri, ailelerin de beğenisini kazandı. Miniklerin doyasıya eğlendiği Sihirli Şapka gösterisi, iyilik ve dürüstlüğün önemine dair eğitici mesajlar da verdi. Çocukların hafta sonunu verimli şekilde değerlendirmesi, sosyalleşmeleri ve kişisel gelişimleri açısından bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirten ebeveynler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ Ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
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