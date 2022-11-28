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Kahramanmaraş’ta "mobil trafik eğitim tırı" öğrencileri bilgilendirdi

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Kahramanmaraş'a geldi.

Kahramanmaraş’ta "mobil trafik eğitim tırı" öğrencileri bilgilendirdi

Kahramanmaraş’ta "mobil trafik eğitim tırı" öğrencileri bilgilendirdi

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Kahramanmaraş'a geldi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 14:51

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında Kahramanmaraş'ta Milli İrade meydanı bahçesine konuşlanan tırda, ilkokul ortaokul ve özel gereksinimli öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde, çocuklar için özel tasarlanmış pedallı araçları parkurda kullandı.

Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

Eğitim alan öğrencileri ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu gazetecilere, trafik kazalarında yaralanma, can ve mal kaybı yaşandığını söyledi.

Bunları en aza indirmek için İçişleri Bakanlığının eylem planları olduğunu belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti: "Bu protokol kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğüne iki eğitim tırı tahsis edilmişti. Bu tırlardan biri de bugün ve yarın ilimizde olacak. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün göndermiş olduğu mobil tır eğitim aracı ile ilimizde özellikle öğrencilerimize dönük trafik bilincinin arttırılması yönünde bilgilendirme çalışmaları yapacağız.

İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasındaki yapılan protokol kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu mobil trafik eğitim tırı dolaşarak bizimde çok önemsemiş olduğumuz bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini görsellerle desteklemek suretiyle bilinç oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bugün de bu tırımız ilimizde bulunduğumuz bu milli irade alanında Kahramanmaraş vatandaşımızın hizmetinde olacak. Ağırlıklı olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ilköğretim okullarında başta 3. Ve 4’üncü sınıf olmak üzere, yani çok küçük yaşlarda trafik eğitimini öğrencilerimize verirsek bu eğitimi hayatları boyunca unutmayacaklar. Bu eğitim çerçevesi içerisinde çocuklarımıza emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere, yaya güvenliği ve hem yayalar ve hem sürücüler açısından uyulması gereken kurallar görsel unsurlarla da desteklenmek suretiyle vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza verilmekte. Burada ki temel gaye bir trafik bilincinin oluşturulması çok küçük yaştan itibaren çocuklarımızın trafik kurallarının bilinci ile hareket ederek hem yaya güvenliği hem de sürücü güvenliği açısından daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmayı arzuluyoruz. Bu eğitim 2 gün boyunca Kahramanmaraş vatandaşımızın hizmetinde olacak ve bütün vatandaşlarımızı mobil eğitim tırına davet ediyoruz. Trafik bir kültür, eğitim işi. Biz de bunu yerleştirmek, bilinçlendirmek, eğitmek adına devletimizin bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumdayız.”

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Kahramanmaraş’ta Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencileri Bilgilendirdi
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