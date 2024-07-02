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Kahramanmaraş’ta muhtar buluşmaları sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi noktasında başlattığı paydaş toplantılarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta muhtar buluşmaları sürüyor!

Kahramanmaraş’ta muhtar buluşmaları sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi noktasında başlattığı paydaş toplantılarını sürdürüyor.

02 Temmuz 2024 Salı 16:32

Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından ilçelerde muhtarlarla bir araya gelinip talep ve öneriler alınıyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal donatılara tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yerleşim yerlerinin ihtiyacınıntespiti noktasında da ilgililerle istişare ve değerlendirme toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Elbistan, Nurhak ve Ekinözü’nde mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya’nın katılımıyla “Muhtarlar Buluşması” gerçekleştirildi. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, Ekinözü İlçe Başkanı Mesut Çiçek ve Nurhak İlçe Başkanı Arif Gevrek, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selahattin Uğur ve Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanı Cihan Çınar’ın da yer aldığı programda Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, muhtarların talep ve isteklerini dinleyerek hayata geçirilecek yatırımlara ilişkin istişarelerde bulundu.

“Mahallelerimizin Katma Değerini Artıracağız”

Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarla yapılan istişarelerin önemine değinen Mutlu Kaya, katılımcılara teşekkür etti. Kaya, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Elbistan, Nurhak ve Ekinözü’nde muhtarlarımızla buluşarak mahallelerimizin ihtiyaçları noktasında istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımızın mahallelerimize ilişkin talep ve isteklerini dinledik. Aldığımız talepleri bir öncelik dâhilinde hayata geçireceğiz. Yatırımlarımızla mahallelerimizin katma değerini artıracağız inşallah” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Muhtar Buluşmaları Sürüyor!
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