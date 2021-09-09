Kahramanmaraş’ta muhtarlarla toplantı

Onikişubat Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda düzenlenen program AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın açış konuşmasıyla başladı.

“AK Parti’mizin ilk kıvılcımı, ilk başlangıcı Kahramanmaraş’ımız”

Ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaptığı açıklamasında; “Kahramanmaraş gerçekten önder bir memleket. Nasıl ki, kurtuluş savaşında ilk kıvılcımı başlatmışsa AK Parti’mizin ilk kıvılcımı, ilk başlangıcı Kahramanmaraş’ımız. Daha parti yokken Yeşilgöz’de neredeyse bu parti burada kuruldu dedirtmiştir. O gün en az 15 bin kişi vardı orada. Biz oraya insan taşımadık emin olun. Herkes gönül birliğiyle aşkla şevkle oraya geldi. Cumhurbaşkanımızı sevdiği için geldi. Allah için oda bu memleket için canını, dişine kattı yürüyor, yürümeye de devam edecek. Ama onun yürümesi için bizimde yürütmemiz lazım. Bizimde ona güç, destek vermemiz lazım” dedi.

“Cumhurbaşkanımız son 20 yılımızda onun damgası ve imzası var”

Son olarak AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir ise, “Biz birbirini anlayan bir topluluğuz. Kimin ne sorunu varsa aslında biz o sorun için bir araya gelmişiz ve elimizden geldiğince de çözümünü yapmışız. Şimdi Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş’a geliyor. Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş’a gelişini bir misafirin evimizi ziyareti olarak değerlendirin. Cumhurbaşkanımız aynı bir Kahramanmaraşlı gibi aslında. İlk çıkış noktasına bir bakın, hiç gözünü karartmış sağına soluna bakmadan yapacağı işleri yapmış, söyleyeceği sözleri söylerken de ben bu sözü söylersem başıma ne gelir diye hiç düşünmeden bu ülke için çok şey yapmış. Hepimizin hayatına dokunmuştur aslında. Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin hepimizin hayatına dokunduğu, hayatımızı güzelleştirdiği bir kısmı vardır. Yaşadığımız o son 20 yılımızda onun damgası ve imzası var. Şimdi Cumhurbaşkanımızı dünya nasıl anıyor, işte ileri teknoloji insanın hava araçları yapıyor. İleri teknoloji denizaltı, yerli uçak, yerli otomobil yapılıyor. Doğalgaz, sondaj çalışması yapılıyor, petrol arayışı yapılıyor. Yada bor mineralleriyle ilgili bizim ARGE tesisimizde, TUBİTAK’ta yeni çalışmalar yapılıyor. Artık dünya Recep Tayyip Erdoğan siyasetini böyle değerlendiriyor, böyle bakıyor. Yani şunu diyor, ‘kendi ülkesiyle ilgili yaptığı işler bir noktaya gelmiş, şimdi ülkesini dünyada bir noktaya getirmek için çok çalışıyor.’ Bunu dünya böyle takdir ediyor ama birazda rahatsızlar. Memnun olanlarda var. Müslüman ülkelerin birçoğu memnun çünkü Müslümanların lideri olarak Cumhurbaşkanımızı gördükleri için memnunlar. Mağdur olmuş Müslüman olmayan ülkeler memnunlar çünkü her mağduriyetlerini söylediklerinde Cumhurbaşkanımız buna karşı sesini yükseltiyor, dünyaya diyor ki, ‘burada mağduriyet var, sizde buna müdahale edin.’ Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş’a her gelişinde keyiflenmeye, neşelenmeye gelir. Allah’ın izniyle Kahramanmaraş’a yakışır, davamızın liderini güzelce ağırlayıp, geri mutlu mesut bir şekilde gönderelim” ifadelerine yer verdi.