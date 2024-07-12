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Kahramanmaraş’ta Mustafa Or Caddesi’ndeki yaya yolları yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Mustafa Or Caddesi’nde deforme olan yürüyüş yollarını yeniliyor.

Kahramanmaraş’ta Mustafa Or Caddesi’ndeki yaya yolları yenileniyor!

Kahramanmaraş’ta Mustafa Or Caddesi’ndeki yaya yolları yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Mustafa Or Caddesi’nde deforme olan yürüyüş yollarını yeniliyor.

12 Temmuz 2024 Cuma 17:58

Yürüyüş yolları nokta kabartmalı şeritler ve rampalarla özel gereksinimli vatandaşlar için daha kullanışlı hale getiriliyor.

Şehrin ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın en işlek arterlerinde başlattığı yürüyüş yolu imalatlarına da hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde İsmet Karaokur Bulvarı’nda yürütülen çalışmaların ardından Mustafa Or Caddesi’ne geçildi. Bölgede çeşitli nedenlerle deforme olan yürüyüş yolları baştan uca yenileniyor. Ayrıca yürüyüş yolları nokta kabartmalı şeritler ve rampalarla özel gereksinimli vatandaşlar için daha kullanışlı hale getiriliyor. Bölge esnafı ve vatandaşlar, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, araç ve yaya trafiğinde konforun artırılması noktasında 11 ilçenin tamamında yatırımların kesintisiz sürdüğü belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Mustafa Or Caddesi’ndeki Yaya Yolları Yenileniyor!
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