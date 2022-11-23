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Kahramanmaraş’ta nilüfer çiçekleri tehdit altında

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan nilüfer çiçeklerinin tehdit altında olduğunu öne süren çevreciler, yetkililerin yaşanan soruna çözüm bulmasını istedi.

Kahramanmaraş’ta nilüfer çiçekleri tehdit altında

Kahramanmaraş’ta nilüfer çiçekleri tehdit altında

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan nilüfer çiçeklerinin tehdit altında olduğunu öne süren çevreciler, yetkililerin yaşanan soruna çözüm bulmasını istedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:09

İlçeye bağlı Evri Mahalle kırsalında nilüfer çiçekleriyle dikkat çeken ancak son yıllarda günübirlikçilerin tehdidiyle karşı karşıya kalan Bağlama Gölü korunmayı bekliyor.

Evri mahallesinde dağın eteğinden çıkan kaynak suyla beslenen ve Çöçelli Mahallesi sınırları içerisinde kalan Bağlama Gölü ile Evri sınırlarındaki nilüfer çiçekleri havzası, her mevsim açan nilüfer çiçekleri ve çeşitli kuş türleriyle adeta göz kamaştırıyor.

Havzaya atılan plastik şişeler, araç lastikleri ve alkol şişeleri, hem çevreyi kirletiyor hem de nilüfer çiçeklerinin beslendiği su kaynağını tehdit ediyor.

Endemik bitki ve hayvan türleri bulunan Bağlama Gölü'nde sarı renkli ve geniş yapraklı nilüfer çiçekleri yetişiyor.

Türkiye'nin sayılı bölgeleri arasında yer alan göl, siyah karabatak, yaban ördeği, yelfe kuşu, arı kuşu gibi onlarca kuş türü için de yaşam alanı oluşturuyor.

Bölge sakinleri, Doğa Koruma ile Çevre Şehircilik Müdürlüğünün havzaya sahip çıkarak, nilüfer çiçeklerinin koruma altına alınmasını talep etti.

Son Güncelleme: 23.11.2022 18:03
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Kahramanmaraş’ta Nilüfer çiçekleri Tehdit Altında
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