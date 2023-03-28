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Kahramanmaraş’ta nilüfer ve kardelen çiçekleri öksüz kaldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde her yıl yüzlerce doğa severi ağırlayan Nilüfer ve Kardelen çiçekleri bu yıl öksüz kaldı.

Kahramanmaraş’ta nilüfer ve kardelen çiçekleri öksüz kaldı

Kahramanmaraş’ta nilüfer ve kardelen çiçekleri öksüz kaldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde her yıl yüzlerce doğa severi ağırlayan Nilüfer ve Kardelen çiçekleri bu yıl öksüz kaldı.

28 Mart 2023 Salı 16:37

İlçeye bağlı Evri Mahallesindeki Nilüfer Gölü'nde açan sarı renkli nilüfer çiçekleri, her yıl güzelliğiyle ilgi görüyor, görenleri kendisine hayran bırakıyordu. 175 metre yerin altındaki kaynak sularından beslenen ve yılın mart ayında suyun üzerinde açan nilüfer çiçeklerinin olduğu bölgeye bu mevsimde ziyaretçi akını olur, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurdu.

Aynı şekilde Göksun ilçesi Meryem çil yaylası Karagöl mevkiinde açan kardelen çiçekleri de fotoğraf sanatçısı ve doğa tutkunu Sefer Sağır tarafından görüntülendi.

Koruma altındaki nilüfer çiçekleri, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından mahalle sakinlerinin bölgeyi terk etmesiyle öksüz kaldı.

Son Güncelleme: 28.03.2023 18:45
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Kahramanmaraş’ta Nilüfer Ve Kardelen çiçekleri öksüz Kaldı
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