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Kahramanmaraş’ta O arterler13 Temmuz’a kadar trafiğe kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Mesutcan Caddesi ve Aşıkoğlu Hüseyin Caddesi’nde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla arterlerin 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta O arterler13 Temmuz’a kadar trafiğe kapalı olacak

Kahramanmaraş’ta O arterler13 Temmuz’a kadar trafiğe kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Mesutcan Caddesi ve Aşıkoğlu Hüseyin Caddesi’nde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla arterlerin 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

02 Temmuz 2024 Salı 13:28

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Mesutcan Caddesi ve Aşıkoğlu Hüseyin Caddesi’nde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla arterlerin 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta O Arterler13 Temmuz’a Kadar Trafiğe Kapalı Olacak
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