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Kahramanmaraş’ta öğrenci servislerine kovid-19 desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan servis sürücülerine 804 bin 600 liralık destek sağlandı.

Kahramanmaraş’ta öğrenci servislerine kovid-19 desteği

Kahramanmaraş’ta öğrenci servislerine kovid-19 desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan servis sürücülerine 804 bin 600 liralık destek sağlandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 15:12
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 496 öğrenci servis sürücüsüne destek verildiğini belirtti.

Mayıs ve Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları'nda öğrenci servisi esnafına yönelik 2020-2021 hat ruhsatlarında yüzde 50 indirim yapılması kararı alındığı aktarılan açıklamada, "Pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafımızın 2020-2021 hat ruhsat bedellerinin yüzde 50'sini almayarak araç başına 1.375 TL destek sağlıyoruz. Bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Kahramanmaraş Öğrenci Servisçileri Odası Başkanı Sefa Şavkılı'nın da verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

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