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Kahramanmaraş’ta Öğrencileri Karne Hediyesi Uçurdu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, liseli öğrencilere karne hediyesi kapsamında heyecan bahçesini açtı.

Kahramanmaraş’ta Öğrencileri Karne Hediyesi Uçurdu

Kahramanmaraş’ta Öğrencileri Karne Hediyesi Uçurdu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, liseli öğrencilere karne hediyesi kapsamında heyecan bahçesini açtı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 11:31

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın gençlere yönelik önemli projelerinden biri olan Heyecan Bahçesi, karne sevinci yaşayan lise öğrencileri ağırlıyor.

Öğrenci kimliğini ibraz eden tüm öğrenciler sömestri tatili boyunca Heyecan Bahçesinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Yedikuyular yolu üzerinde Yeşiltepe Mahallesinde bulunan yaklaşık 50 dönümlük arazide Extrem Spor alanlarıyla donatılan bölgede öğrenciler gönüllerince eğlenecek.

Karnelerini almasıyla Heyecan Bahçesi’ne gelen öğrencilerden Mehmet Gül, “Buraya karnemi alıp da geldim heyecan bahçesi gayet doğal hava ve manzarası çok güzel. Hala kalbim küt küt atıyor, heyecanlıyım" dedi.

Öğrenci Zuhal Koyuncu ise, “Belediyemize Çok teşekkür ederiz böyle güzel bir heyecan parkuru yaptığı için. Çocuklarımızla beraber çok eğlendik çok da güzel, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Öğrencileri Karne Hediyesi Uçurdu
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