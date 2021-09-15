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Kahramanmaraş’ta okullara 377 personel alınacak!

Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de personel alımları başladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta TYP kapsamında 377 temizlik işçisi alınacak.

Kahramanmaraş’ta okullara 377 personel alınacak!

Kahramanmaraş’ta okullara 377 personel alınacak!

Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de personel alımları başladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta TYP kapsamında 377 temizlik işçisi alınacak.

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
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MEB, okulların açılmasıyla birlikte il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine İŞKUR iş ilanları üzerinden işçi alımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR alımı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? Sorularının cevabı merak ediliyor.

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre Kahramanmaraş merkez ve tüm ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlükleri bünyelerine Temizlik Görevlisi pozisyonları için toplamda 377 kişi alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR alım başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

Engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engelli olduğunu belgelemek// Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların olduğunu belgelendirmek.

İŞKUR başvuruları kurumun e şube internet sitesi üzerinden yapılmakta.

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