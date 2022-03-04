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Kahramanmaraş’ta okullarda deprem tatbikatı!

Kahramanmaraş’ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta okullarda deprem tatbikatı!

Kahramanmaraş’ta okullarda deprem tatbikatı!

Kahramanmaraş’ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

04 Mart 2022 Cuma 17:58
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Maarif Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, Vali Ömer Faruk Coşkun, AFAD, 112 Acil Servis, güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler katıldı.

Senaryo gereği, merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremde okulun yoğun hasara maruz kaldığı belirtildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, okuldaki yaralıları kurtardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Vali Coşkun, Kahramanmaraş'ta 1080 okulda 300 bin öğrencinin katılımıyla deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlere ve öğrencilere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Coşkun, tatbikatta görev alan personele teşekkür etti.

Tatbikat sonunda AFAD Gönüllüleri tarafından çadır kurularak öğrencilere broşür dağıtımı yapıldı. Vali Coşkun, arama kurtarma envanterinin yer aldığı stantları gezerek AFAD Gönüllüleri ve yetkililerden bilgiler aldı.

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Kahramanmaraş’ta Okullarda Deprem Tatbikatı!
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