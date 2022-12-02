Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi

Kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Hakan Altıner, Sadi Özen, Berkay Şengil, Berkay Şanveren, Onur Yaldız, Tayfun Yılmaz, Barış Özkoçak ve Dilara Ayata gibi usta oyuncuların rol aldığı ‘Ölü Ozanlar Derneği’ adlı tiyatro gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde izleyiciler için perdelerini açtı. Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen hikâyeleri, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini konu alan gösteriye kültür sanat dostları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren gösteride usta oyuncular, performanslarıyla izleyicilerden yoğun alkış aldı. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.