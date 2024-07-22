Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi’nden bin 500 öğrenciyle verimli tatil

Hanifi Toptaş başkanlığında gençleri geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamak amacıyla anlamlı çalışmalara imza atan Onikişubat Belediyesi, bünyesindeki Bilgi ve Kültür Evleri’nde düzenlediği Yaz Okulu’nu bu yıl da TÜGVA Kahramanmaraş Şubesi işbirliğinde hayata geçirdi. Yaz Okulu, çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyarak, onları hem akademik hem de kişisel gelişimlerinde destekleyecek bir dizi etkinlik ve eğitimle donatıldı.

Onikişubat Belediyesi unutulmaz bir yaz tatili deneyimi sunuyor

Halk Eğitim Merkezi’nin de destek verdiği Yaz Kursu kapsamında Saçaklızade Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi, Fatih Mahallesi’ndeki Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi ile Karacaoğlan Mahallesi’ndeki Şehit Mehmet Kaşık Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenecek kurslarda, Kur’an-ı Kerim, adab-ı muaşeret, ilmihal ve yüzme dersleri veriliyor.

Öğrenciler, manevi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu derslerle, tatillerini hem eğitici hem de eğlenceli bir şekilde geçiriyor. Kur’an-ı Kerim derslerinde, öğrenciler hem dini bilgilerini artırıyor hem de güzel ahlak ve davranış kuralları üzerine eğitim alıyor.

Bu yılki yaz okulu etkinlikleriyle Onikişubat Belediyesi, öğrencilere unutulmaz bir yaz tatili deneyimi sunuyor ve onların geleceğine ışık tutuyor.

Kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlıyor

Adab-ı Muaşeret dersleriyle öğrenciler, toplum içinde doğru davranış biçimlerini öğrenirken, İlmihal dersleriyle İslam'ın temel esaslarını daha iyi kavrıyor. Yüzme dersleri ise, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayarak, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı oluyor.

Öğrenciler için güvenli ve eğlenceli bir ortam

Tüm dersler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilirken, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almaları sağlanıyor. Eğitimlerin yanı sıra, öğrenciler arasında sosyal bağların güçlenmesi ve yeni arkadaşlıklar kurulması teşvik ediliyor. Bu sayede, gençler hem öğreniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.