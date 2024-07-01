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Kahramanmaraş’ta Önsen’e yeni yol!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Önsen bölgesinde kalıcı konutlara ve inşa edilecek şehir hastanesine ulaşım sağlayacak yeni güzergâhta zemin hazırlıklarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta Önsen’e yeni yol!

Kahramanmaraş’ta Önsen’e yeni yol!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Önsen bölgesinde kalıcı konutlara ve inşa edilecek şehir hastanesine ulaşım sağlayacak yeni güzergâhta zemin hazırlıklarını sürdürüyor.

01 Temmuz 2024 Pazartesi 16:16

Bölgeye 20 Milyon TL’lik yatırımla bağlantı yollarıyla birlikte 2 kilometreyi bulan yeni arterler kazandırılacak.

Yaya ve araç trafiğinde konfor ve güvenliği artırarak vatandaşlara daha rahat ulaşım imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,şehrin yeni gelişim bölgelerinden Önsen’de inşa edilen TOKİ Konutları ve bölgeye kazandırılacak yeni şehir hastanesine ulaşım sağlayacak yeni bulvar ve bağlantı yollarında da kazı, dolgu ve zemin hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla bölgeye 35 metre genişliğe sahip 2 yeni bulvar kazandırılıyor.

Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 2 kilometreyi bulan arterlerin inşasının tamamlanmasının ardından TOKİ Konutları ve şehir hastanesi yeni güzergâhına kavuşacak. Toplam 20 Milyon TL'lik yatırımla oluşturulacak yeni bağlantı yolu ve bulvarlarla bölgenin düzenli yerleşmesine de katkı sağlanacak.

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Kahramanmaraş’ta Önsen’e Yeni Yol!
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