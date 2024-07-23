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Kahramanmaraş’ta Organize Sanayi ve Kavlaklı Yolunda Çalışma!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ve Kavlaklı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arterde deforme olan kısımları yenileyerek bölgede ulaşım standardını iyileştiriyor.

Kahramanmaraş’ta Organize Sanayi ve Kavlaklı Yolunda Çalışma!

Kahramanmaraş’ta Organize Sanayi ve Kavlaklı Yolunda Çalışma!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ve Kavlaklı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arterde deforme olan kısımları yenileyerek bölgede ulaşım standardını iyileştiriyor.

23 Temmuz 2024 Salı 13:36

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri deOnikişubat’ta Organize Sanayi Bölgesi ve Kavlaklı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arter oldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, arterde deforme olan kısımlar kilit parke ile yenileniyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Organize Sanayi Bölgesi ve Kavlaklı Mahallesi’nin ulaşım konfor ve güvenliği artırılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha konforlu ulaşım için yol yenileme uygulamalarının artarak devam ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Organize Sanayi Ve Kavlaklı Yolunda Çalışma!
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