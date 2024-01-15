Kahramanmaraş’ta Orman Dairesi geçici çarşı başvuruları başladı!

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında kalıcı konuttan iş yerlerine, altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal tesislere tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle şehrin muhtelif noktalarına geçici çarşılar oluşturulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Onikişubat ilçesi Mehmet Ali Kısakürek Caddesi üzerinde oluşturulan Orman Dairesi Geçici Çarşı’da başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden şahsen veyahttps://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/01/15/orman-dairesi-carsisi-gecici-is-yeri-basvuru-ilani internet adresinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 18 Ocak Perşembe. Başvuru şartlarına ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesinin internet adresinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.