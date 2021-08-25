Kahramanmaraş’ta orman yangını paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Seyrantepe Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü TOMA’ları, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek gözyaşlarıyla durumu anlatan bir vatandaşın, yardım çağrısı yürekleri sızlattı.

Yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 30 dekarlık ormanlık alan ile 15 dekarlık meyve bahçesi zarar gördü.