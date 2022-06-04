Kahramanmaraş’ta orman yolu mahalleyi karıştırdı

İlçeye bağlı Tekir Mahallesi Göstere mevkiinde açılan yangın yolunun mahalleli arasında gerginliğe neden olduğunu iddia eden Eski Tekir Mahalle Muhtarı Mustafa Kaplan, yetkili tüm mercilere gerekli müracaatları yaptıklarını söyledi.

Konuyla ilgili yasal süreci başlattıklarını kaydeden Mustafa Kaplan, “Biz yukardaki yola karşı değiliz. Yangın yolu diye açıldı. Burada Orman Bölge Müdürlüğüne ait alanda yer alan ve yıkım kararı olan bir eve özel yangın yolu adı altında yol açıldı. Yukardaki yol düzken buraya yılan eğrisi gibi bir yol yapıldı. Aynı zamanda şuan üzerinde bulunduğumuz yerde Tekir Mahallesi’nin içme suyu şebekesi gidiyor. Vatandaşların kuyusu var. Biz mahalle olarak bu durumundan rahatsızız. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

Mahallede yaşayan Eşe Kaplan ise, “Benim beyim yok. Ama burada bu kişiler beni rahatsız ediyor. Ben yolun olması gerektiği yerde olmasını istiyorum. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada; “Tekir Mahallesi Gösteren Mevkiinde bulunan ve ormanın içerisine giden yol, bizim kadimden beri gelen orman ulaşım yolumuz idi. Bu yolun giriş kısmı yaklaşık 2 yıl kadar önce bir şahıs tarafından tek taraflı olarak toprağı işlenerek üzerine sebze ekilmek suretiyle kapatılmış idi. Tüm uyarılarımıza rağmen yolu açmamış ve şahıs halkında kanuni işlem başlatılmış idi. Bu mahkeme sonuçlanmış ve mahkeme alanda bulunan bahçenin müsaderesine karar vermiştir. Mevsim itibari ile hava sıcaklıklarının artması ve havadaki nispi nemin düşmesi nedeniyle orman yangın riski artmış ve bu orman alanında iki taraflı ulaşımı sağlamak amacıyla bahçenin bulunduğu yol açılarak yolun tamamının bakımı yapılmıştır” denildi.