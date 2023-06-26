Kahramanmaraş’ta Otobüsler Bayramda Ücretsiz Oldu!

Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik noktasında da çeşitli projelerle vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Deprem sonrası 5 Haziran tarihine kadar vatandaşlara şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca belediye otobüslerinin 30/C, 32/B, 34/B, 36/B, 37/B, 39/B, 60, 62 ve 69/B numaralı hatlarda ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

28 Haziran Çarşamba günü başlayacak uygulama 1 Temmuz Cumartesi saat 23.59’a kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ulaşılabileceği ve toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.