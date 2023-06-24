Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat...
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar...
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı...

Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle aydınlatma direğine çaptı.

Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle aydınlatma direğine çaptı.

24 Haziran 2023 Cumartesi 15:51

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada her hangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Otomobil Aydınlatma Direğine çarptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta orman yasağı!
Kahramanmaraş’ta orman yasağı!
Elbistan’da ruhsat süreci Temmuz'da başlıyor!
Elbistan’da ruhsat süreci Temmuz'da başlıyor!
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
Rektör Yasım’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Ziyaret
Rektör Yasım’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Ziyaret
Onikişubat’ın Yardım Eli Özel İhtiyaç Sahibi Bireylerin Yüzünü Güldürdü
Onikişubat’ın Yardım Eli Özel İhtiyaç Sahibi Bireylerin Yüzünü Güldürdü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber