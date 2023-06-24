Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada her hangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle aydınlatma direğine çaptı.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada her hangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.