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Kahramanmaraş’ta Öz Sağlık İş Sendikası Üyelerine Özel İndirim

Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş İl başkanlığı tarafından Ilıca kaplıcalarında sendika üye sağlık çalışanlarına özel tatil indirim yapılması için anlaşma imzalandı.

Kahramanmaraş’ta Öz Sağlık İş Sendikası Üyelerine Özel İndirim

Kahramanmaraş’ta Öz Sağlık İş Sendikası Üyelerine Özel İndirim

Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş İl başkanlığı tarafından Ilıca kaplıcalarında sendika üye sağlık çalışanlarına özel tatil indirim yapılması için anlaşma imzalandı.

06 Haziran 2021 Pazar 12:43
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Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş İl başkanı Murat Arifoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Sendikamız ile Kahramanmaraş'ın Tatil Beldesi Ilıca Kaplıcasında faaliyet gösteren Torunoğlu Apart Otel arasında üyelerimize Özel indirim anlaşması yapılmıştır.

Ilıcada faaliyet gösteren ve yeni Apart oteli ile de hizmet ağını genişleten Torunoğlu Apart Oteli Sahipleri ile yapılan görüşmeler sonucunda yapılan sözleşme ile üyelerimize ve üyelerimizin birinci derecede yakınlarına Otel rayiç fiyatından yüzde 20 indirim anlaşması yapılacak.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanlığı
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