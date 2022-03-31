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Kahramanmaraş’ta özel eğitim dernekleri başkanını seçti

Kahramanmaraş’ta yapılan genel kurulda, oybirliği ile mevcut İl Başkanı Dilek Salihoğulları, görevini Uğur Aksu’ya devir etti.

Kahramanmaraş’ta özel eğitim dernekleri başkanını seçti

Kahramanmaraş’ta özel eğitim dernekleri başkanını seçti

Kahramanmaraş’ta yapılan genel kurulda, oybirliği ile mevcut İl Başkanı Dilek Salihoğulları, görevini Uğur Aksu’ya devir etti.

31 Mart 2022 Perşembe 13:17
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Seçim sonrasında açıklamada bulunan Başkan Uğur Aksu, "Kahramanmaraş’ta Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu İl Başkanlığı seçiminde, aday oldum il başkanlığı görevine yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle seçildim. Toplantımıza katılarak katkı sunan Federasyon denetim kurulu üyemiz Osman Demirci ve seçime katılan tüm üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Genel kurulda Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılınç ise, tebrik mesajında; “Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Kahramanmaraş il başkanlığı seçimini yapılmıştır. Seçime Federasyon Denetim kurulu üyemiz Osman Demirci katılmıştır. Kendilerine ve katılan tüm kurucu temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevini yapan Dilek Sahiloğulları başkanımıza öncelikle Kahramanmaraş ve sektörümüz adına gerçekleştirmiş olduğu değerli hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yerine görevi devralan yeni İl Başkanımız Uğur Aksu başkanımız da sektörümüze sağlayacağı katkıları için şimdiden teşekkür eder, başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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Kahramanmaraş’ta özel Eğitim Dernekleri Başkanını Seçti
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