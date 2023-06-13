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Kahramanmaraş’ta padok kiralama işlemleri başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Canlı Hayvan Borsası’nda padok kiralama işlemlerinin başladığını duyurdu. Satıcılar, Canlı Hayvan Borsası’na giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kahramanmaraş’ta padok kiralama işlemleri başladı!

Kahramanmaraş’ta padok kiralama işlemleri başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Canlı Hayvan Borsası’nda padok kiralama işlemlerinin başladığını duyurdu. Satıcılar, Canlı Hayvan Borsası’na giderek kiralama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

13 Haziran 2023 Salı 15:10

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesikurbanlık hayvan alışverişinin daha iyi koşullarda gerçekleştirilebilmesi için Canlı Hayvan Borsası’nda yer alan padokların kiralama işlemlerinin başladığını duyurdu.

Her biri 36 metrekarelik padokların kiralama işlemleri yine Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi’nde bulunan Canlı Hayvan Borsası’ndan yapılabiliyor. Büyükbaş hayvanlar için padok kiralama ücreti bin 200 TL, küçükbaş hayvanlar için 660 TL olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, padok kiralama işlemine ilişkin detaylı bilgiye 0505 238 16 15 numaralı hattan ulaşılabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 13.06.2023 19:41
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Kahramanmaraş’ta Padok Kiralama Işlemleri Başladı!
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