Kahramanmaraş’ta ‘peygamber üzümü’ hasadına başlandı

Pazarcık İlçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yumaklıcerit Mahallesinde 17 bin dekar alanda yetiştirilen üzümler, kurutulduktan sonra Türkiye’nin her bölgesinde satışa sunuluyor.

“Biz üretiyoruz pazarlamacılar satıyor”

Bölge halkının yüzde 90’ının gelir kaynağının bağcılık olduğunu söyleyen Yumaklıcerit Bağlar Mahalle Muhtarı Salih Keyf, “17 bin dekar alanın 8 bin 200 dekarı peygamber üzümü yetiştiriciliği yapılıyor. Bu kurutmalığı olan bir çeşit. Peygamber üzümü, emek ve zahmeti çok olan bir üzümdür. Sofralara gelmesi zahmetlidir. Bu yıl 8 bin 200 dekar alanda yaklaşık 200-250 bin ton kuru üzüm bekliyoruz. Üzümün bu yılki verimi geçen yıla oranla dana iyi. Bölgemizdeki üzümün tamamı organik. Biz Yumaklıceritte üretiyoruz ama kendi pazarımız yok. Bu ürünler i Pazarlamacılar tarafından değerlendiriliyor. Bizim üzümlerimiz birinci kalite üzüm piyasa olarak normal seviyedeyiz. Lakin pazar sorunumuz var. Maalesef geçen yıllarda aniden bastıran şiddetli yağmur tarım arazilerinde zarara neden olmuştu, onunla kalmadı, birde üzerine pandemi etkilemişti. Bu yıl ise orta derece de fiyatlar var. Şuan hasada yeni başladık, nasıl bir yol haritası olacak onu da zaman gösterecek” dedi.